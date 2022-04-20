На що витратили 270 мільйонів, зібраних українцями через «Дію» для армії

Українці від початку повномасштабної війни почали активно жертвувати гроші на армію. Тільки через «Дію» для армії було зібрано 270 мільйонів. На що витратили 270 мільйонів, розповіли на офіційному Телеграм-каналі «Дії», передає NNS.

Продовжуйте підтримувати українську армію грішми. Усі кошти, що ви надсилаєте в Дії, перераховуються у фонд «Повернись живим», що забезпечує наших воїнів усім необхідним, – йдеться у повідомленні.

Завдяки донатам фонду «Повернись живим» вдалося купити:

17 206 бронежилетів,

5660 шоломів,

2783 дрони,

11 (22 борти) безпілотних авіаційних комплексів,

4314 одиниць тепловізійної та денної оптики,

16 728 засобів звʼязку (зокрема захищених),

6 серверів для військ звʼязку ЗСУ,

1789 ноутбуків,

2763 планшети та смартфони для артилеристів та операторів БПЛА,

1922 генератори, акумулятори та джерела живлення,

356 одиниць саперного обладнання,

7514 одиниць оргтехніки та мережевого обладнання для командних пунктів, пунктів розвідки, звʼязку,

179 відеокамер різних модифікацій,

10 429 одиниць медикаментів та кровоспинних засобів.

Як перерахувати кошти через «Дію»

зайдіть у Дію

натисніть Допомога армії

введіть суму

заповніть реквізити картки або скористайтесь Apple Pay чи Google Pay.

Гроші на допомогу українській армії можна передати з «єПідтримки»

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