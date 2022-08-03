На передову їде перша партія безпілотників, зокрема розвідувальні FlyEye. В Україну доставили перші безпілотники, закуплені в рамках проєкту «Армія дронів».

В Україну доставили розвідувальні безпілотники FlyEye (комплекс управління та чотири безпілотники). Ними користуються країни НАТО, і понад 20 мультикоптерів DJI Matrice, а також, імовірно, дрони-камікадзе Warmate. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “babel”.

Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що ця перша поставка прибула в рамках контракту на 260 мільйонів гривеньУкраїна підписала перші угоди на закупівлю безпілотників для «Армії дронів» на суму понад 260 мільйонів гривень. За ним для ЗСУ закупили дві станції управління та 20 безпілотників FlyEye, 78 мультикоптерів Matrice, а також дві наземні системи для 20 Warmate.

Крім цього, Мінцифри розглядає закупку українських безпілотників SKIF, «Скайтон» та «Укрджет», які були презентовані відомству.

Загалом на «Армію дронів» уже зібрали понад 751 мільйон гривень. Водночас, FlyEye вважається одним з найкращих дронів для розвідки та корегування артилерійського вогню. Його швидкість може досягати 160 км/год, а дальність польоту — 60 кілометрів. Цей дрон сумісний із західними ракетно-артилерійськими установками, де використовується автоматизована система керування вогнем. FlyEye можна запускати з руки.

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