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На Херсонщині ЗСУ успішно відбили штурм: війна в Україні 7 липня – ситуація на фронті і втрати противника

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Повномасштабна війна в Україні 7 липня триває вже сто тридцять четверту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

  • На Волинському та  Поліському напрямках змін в стані та діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь не відзначено.
  • На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання противника не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони, ворог утримує окремі підрозділи Західного військового округу у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Противник здійснював артилерійські обстріли та завдавав авіаційних ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Вовківка, Миропілля, Кіндратівка та Есмань  Сумської області.

  • На Харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на утримані зайнятих рубежів, на окремих ділянках лінії зіткнення намагається вести штурмові дії. Здійснював вогневий вплив із артилерії в районах населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка. Неподалік Шестакового окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи.
  • На Слов’янському напрямку противник намагається вести штурмові дії. Обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль.

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Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи.

  • На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки та Григорівки. Намагаючись порушити роботу системи управління та зв’язку Сил оборони ворог активно застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.
  • На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із ствольної артилерії райони Івано-Дар’ївки, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС. Завдали авіаційного удару неподалік Спірного.
  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони з метою сковування їх дій.
  • На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вів обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котляреве та Благодатне.

В районі Добрянки наші воїни майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника та успішно відбили ворожий штурм ворога, що послідував за цим.

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В акваторії Чорного та Азовського морів противник утримує у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України чотири носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Наші ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи на визначених напрямках продовжують бити по опорних пунктах, місцях зосередження та складах противника.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 36650 (+150) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1602 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3797 (+8) од,
  • артилерійських систем – 815 (+3) од,
  • РСЗВ – 247 (+0) од,
  • засоби ППО – 107 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 187 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3),
  • крилаті ракети – 155 (+2),
  • кораблі /катери – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2665 (+17) од,
  • спеціальна техніка – 66 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

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