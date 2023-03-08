Відбито 100 атак, знищено 700 окупантів, «Бук» і «Зоопарк» – що відбувається на фронті 8 березня  

Повномасштабна війна в Україні триває вже триста сімдесят восьму добу. Про те, що відбувається на фронті 8 березня і які втрати окупантів, НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Що відбувається на фронті 8 березня – загальна ситуація

Окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.

Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.

Загарбники завдали 24 авіаційних та 1 ракетного удару. Зокрема, під час авіаударів, ворог використав 1 БпЛА типу Шахед-136. Його збито. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Водночас, противник продовжує утримувати свої підрозділи неподалік державного кордону України. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка і Карповичі Чернігівської області; Старікове, Білопілля, Голишівське, Павлівка, Волфине і Грабовське – Сумської та районів 18 населених пунктів Харківської області. Серед них – Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Зелене, Устинівка, Анискине, Шев’яківка, Дворічна та Западне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Білогорівка, Спірне, Виїмка, Невське та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Діброва – Луганської та Терни, Ямпіль, Роздолівка і Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник, попри значні втрати, і далі штурмує місто Бахмут. Також вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Берхівка, Дубово-Василівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Кліщіївка. За минулу добу, лише біля Оріхово-Василівки ворог здійснив понад 30 безуспішних атак. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Олександропіль, Кам’янка, Сєверне, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Лише біля Мар’їнки ворог здійснив більш як 20 атак. Ворожих обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка.

Що відбувається на окупованих територіях

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстріляв райони понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Затишшя, Чарівне, Павлівку, Приморське Запорізької області, а також Качкарівку, Милове, Зміївку, Іванівку, Херсон та Інженерне.

В населеному пункті Стрілкове Геніческого району тимчасово зайнятої території Херсонської області, в місцевих закладах початкової освіти вчителі та вихователі окупаційної так званої “влади” змушують учнів і батьків залишатися після занять та вивчати конституцію та законодавчі акти російської федерації, а також ворожу історію та літературу. Під час перерв дітей примушують вчити та співати російський гімн.

В населеному пункті Улянівка Васильківського району тимчасово зайнятої території Запорізької області, за наказом так званої “російської окупаційної адміністрації”, до місцевого ангару звозять збіжжя зернових культур з прилеглих сільських господарств та ферм району. Окупанти, під виглядом купівлі по значно занижених цінах, просто конфіскують зернові.

Що відбувається на фронті 8 березня: успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів. Також, наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”. Українські ракетники і артилеристи, в той же час, уразили 1 зенітний ракетний комплекс “Бук-М1-2”, 5 районів зосередження живої сили противника, 3 склади пально-мастильних матеріалів та 1 комплекс радіолокаційної розвідки і контролю «Зоопарк».

Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 700 російських загарбників, знищили 4 танки, 9 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 3 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 7 різних автомобілів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 155530 (+700) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3436 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 6723 (+9) од,

артилерійських систем – 2463 (+7) од,

РСЗВ – 488 (+0) од,

засоби ППО ‒ 253 (+0) од,

літаків – 303 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 236 (+0).

Дані уточнюються.

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