На трьох напрямках ворог призупинив атаки: що відбувається на фронті 27 жовтня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот одинадцяту добу. Про ситуацію на фронті 27 жовтня, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 27 жовтня 2023 року противник атакував з району Приморсько-Ахтарськ, застосувавши шість ударних БпЛА типу “Shahed” у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету «Іскандер-М» з Воронезької області у напрямку Харківщини.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять “Shahed-136/131” в межах Херсонської та Миколаївської областей.

Загальна ситуація на фронті 27 жовтня

Російські окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав одного ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Архангельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив, продовжує перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 10 атак. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де силами оборони відбито понад 20 атак.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили 18 атак противника.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог зберігає військову присутність, здійснює перегрупування сил.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Що відбувається на окупованих територіях

У тимчасово окупованому селі Березове, що у Луганській області, російські окупанти під виглядом евакуації проводять, насправді, депортацію місцевого населення. Людей без їхньої згодним переселяють ближче до кордонів з ерефією. Загарбники роблять це, насамперед із метою створення свого військового містечка у Березовому, для розміщення там своїх підрозділів.

Російські терористи почали викуповувати будинки у місцевих мешканців за безцінь, а у разі якщо люди не хочуть продавати будинки, російські загарбники просто силою підсиляються у житло до місцевих мешканців. На в’їзді у Березове російські загарбники встановили блокпост із шлагбаумом, а проїзд у це село для цивільного населення тепер заборонено.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала удар по району зосередження особового складу та ще один – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артил ерійських засоби противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 560 окупантів, 4 танки, 11 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, один безпілотник оперативно-тактичного рівня, 6 автомобілів та одиниця спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 297680 (+560) осіб,

танків ‒ 5145 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 9726 (+11) од,

артилерійських систем – 7162 (+7) од,

РСЗВ – 834 (+0) од,

засоби ППО ‒ 556 (+0) од,

літаків – 320 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5390 (+1),

крилаті ракети ‒ 1538 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9513 (+6) од,

спеціальна техніка ‒ 1011 (+1).

Дані уточнюються.

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