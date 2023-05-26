5 ударів по живій силі і техніці ворога і збитий літак: що відбувається на фронті 26 травня

Повномасштабна війна в Україні триває вже чотириста п’ятдесят сьому добу. Про ситуацію на фронті 26 травня і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Масована повітряна атака

Чергова нічна атака російських окупантів розпочалась наприкінці минулої доби 25 травня, о 22.00, і тривала до 5.00 26 травня.

Цього разу противник змістив напрямок удару на схід, атакуючи, зокрема, об’єкти критичної інфраструктури.

Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів, зокрема, семи із комплексів С-300/С-400 та 31 ударного дрону.

Знищено 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, 23 ударних дрони «Shahed» та 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня, «Орлан-10» і «Мерлін-ВР».

Відзначено влучання ударних БпЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях.

Загальна ситуація на фронті 26 травня

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних ударів. Є влучання ракетою із С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч. Крім того, ворог завдав 55 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано 36 іранських ударних БпЛА “Shahed” – усі ці повітряні цілі були знищено. Зафіксовано і 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Сновськ, Гай, Кам’янська Слобода Чернігівської області; Бачівськ, Ходине, Володимирівка, Басівка, Олександрівка і Велика Писарівка Сумської області, а також Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаударів біля Чайківки та Кислівки Харківської області. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Тут же, та біля Івано-Дарївки Донецької області завдав авіаударів. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник продовжує вести наступальні дії в районі Бахмута. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки та Водяного. Здійснив артилерійські обстріли біля Авдіївки, Первомайського та Карлівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог задіяв для ударів авіацію. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Вугледар, Пречистівку та Новосілку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівського, Гуляйполя, Новоданилівки Запорізької області та Новоберислава на Херсонщині. Здійснив обстріли населених пунктів Зелене Поле, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки, Степове, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині (пошкоджено 7 приватних житлових будинків); Золота Балка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Веселе, Козацьке, Львове, Висунці, Білозерка, Антонівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Також, минулої доби нашими захисниками збито ворожий літак Су-25.

Українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Загалом, минулої доби, наші захисники ліквідували 460 російських окупантів, знищили 1 танк, 3 бойових броньованих машини, 25 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 1 літак, 3 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 205720 (+460) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3796 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 7435 (+3) од,

артилерійських систем– 3384 (+25) од,

РСЗВ – 570 (+0) од,

засоби ППО ‒ 328 (+1) од,

літаків – 310 (+1) од,

гелікоптерів – 296 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2910 (+3),

крилаті ракети ‒ 1015 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6161 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 446 (+2).

Дані уточнюються.

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