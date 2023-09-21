Де зараз наступають ЗСУ: ситуація на фронті 21 вересня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот сімдесят п’яту добу. Про ситуацію на фронті 21 вересня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака 21 вересня

Уночі, 21 вересня 2023 року, близько 3.40, російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55

Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса.

Ракети окупанти запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет.

Крім того, близько 6.00 ранку, противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Працюють відповідні служби. Про наслідки повідомить місцева військова адміністрація.

Загальна ситуація на фронті 21 вересня

Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи протиповітряною обороню було знищено 17 “шахедів” у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. На жаль внаслідок влучань на Полтавщині постраждав нафтопереробний завод. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог завдав 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив понад 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Авіаційних ударів зазнали Леонівка Чернігівської області; Надія, Невське, Білогорівка Луганської області; Новосадове, Торське, Спірне, Веселе, Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Вугледар Донецької області; Роботине Запорізької області; Козацьке, Одрадокам’янка, Ольгівка, Токарівка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше та східніше Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби ворог здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас, на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони тримають оборону на зайнятих рубежах, мають ініціативу та відвойовувати нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. Наші захисники відбили атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти мають значні втрати як у живій силі, так і в техніці.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Мобілізація на окупованих територіях

У тимчасово окупованому селищі Мирне, що на Херсонщині, командування російських окупаційних військ здійснює заходи щодо мобілізації чоловіків віком від 18 до 60 років які отримали російські паспорти. Окупанти постійно здійснюють обхід всіх будинків у Мирному, де проживають громадяни призовного віку та вручають їм повістки. Через примусову окупаційну мобілізацію чоловіки буквально кидають свої родини і помешкання та масово тікають з Мирного.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, зенітно-ракетний комплекс “Стріла-10” та станцію РЕБ противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 490 окупантів, 3 танки, 15 бойових броньованих машин, 41 артилерійська система, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 29 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 37 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 274470 (+490) осіб,

танків ‒ 4638 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 8883 (+15) од,

артилерійських систем – 6137 (+41) од,

РСЗВ – 781 (+2) од,

засоби ППО ‒ 528 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4850 (+29),

крилаті ракети ‒ 1479 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8670 (+37) од,

спеціальна техніка ‒ 911 (+5).

Дані уточнюються.

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