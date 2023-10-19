Окупанти атакували на 7 напрямках, втратили літак, «ТОР», «Зоопарк»: що відбувається на фронті 19 жовтня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот третю добу. Про ситуацію на фронті 19 жовтня, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

З 20.00 18 жовтня по 5.00 19 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М, ударними БпЛА типу “Shahed”, керованими авіаційними та зенітними ракетами.

Усього в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу:

5 балістичних ракет Іскандер М;

1 зенітна керована ракета С-300;

1 керована авіаційна ракета Х-59;

1 крилата ракета (тип уточнюється);

9 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

Атаковано об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі:

одну керовану авіаційну ракету Х-59;

три ударні БпЛА “Shahed-136/131”.

Загальна ситуація на фронті 19 жовтня

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.

Минулої доби російські терористи завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у Харкові, Запоріжжі, Павлограді, Обухівці Дніпропетровської області та Миколаївському районі.

Загалом ворог завдав 15 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житловий п’ятиповерховий будинок, 2 церкви, будинок культури, спортивний комплекс, понад 20 приватних будинків та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російські окупанти завдали по Піщаному Харківської області; Невському, Новолюбівці, Білогорівці Луганської області; Спірному, Кам’янці, Кліщіївці, Курдюмівці, Диліївці, Нью-Йорку, Авдіївці, Новомихайлівці, Старомайорському, Урожайному Донецької області; Новодарівці Запорізької області; Новобериславу, Козацькому, Ольгівці, Придніпровському, Піщанівці Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських окупантів опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки, Кислівки Харківської області, а також понад 10 атак противника біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб за підтримки авіації оточити Авдіївку. Наші воїни відбили 3 атаки ворога. Також безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 17 атак ворога в районі Мар’їнки та ще 4 – в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Новомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують окупантів в районах Новодарівки та східніше Малої Токмачки Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилам противника.

Сили оборони України ведуть наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх південно-західніше Вербового Запорізької області, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Що відбувається на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права та поселяються разом з цивільними громадянами в приватних та багатоповерхових будинках, з метою використання цивільного українського населення на окупованих територіях в якості живого щита.

Відтак, у Токмаку Запорізької області російські терористи масово розселяються в багатоповерхових будинках, у квартирах, де проживають місцеві мешканці.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено російський літак Су-25 та 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс “Тор”, радіолокаційну станцію “Зоопарк-1М” та 11 артилерійських засобів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 630 окупантів, 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 1 засіб ППО, 1 літак, 1 вертоліт, 17 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 34 автомобіля та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.23 орієнтовно склали :

особового складу ‒ близько/ 290680 (+630) осіб.

танків ‒ 4992 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 9437 (+17) од,

артилерійських систем – 6983 (+39) од,

РСЗВ – 818 (+4) од,

засоби ППО ‒ 548 (+1) од,

літаків – 320 (+1) од,

гелікоптерів – 324 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17),

крилаті ракети ‒ 1534 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9337 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 985 (+3).

Дані уточнюються.

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