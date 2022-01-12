На Донбасі 11 січня загинув український військовослужбовець, повідомляє NNS, посилаючись на ранкове зведення штабу ООС. І це вже четверта втрата у новому році.
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, – йдеться в повідомленні штабу.
Упродовж минулої доби, 11 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
- У бік НОВОТОШКІВСЬКОГО противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Станом на 7 годину ранку, 12 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, 1 січня від поранення снайпером, отриманого 27 грудня 2021, року помер боєць 95-ї десантно-штурмової бригади Ігор Тичина. А 10 січня загинули, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої, двоє українських військовослужбовців.
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