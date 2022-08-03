На «Армію дронів» для ЗСУ вже зібрали 755 мільйонів гривень. Найпопулярніші країни-донори — США, Велика Британія, Ірландія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Австралія та Ізраїль.

На проєкт «Армія дронів», у межах якого уряд та Генштаб ЗСУ хочуть закупити для армії сотні безпілотників, уже зібрали 755 мільйонів гривень.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Укрінформ”.

«Дуже важливо, щоб були досвідчені пілоти, які могли б використовувати цих “пташок”. Для цього ми допомагаємо розвиватись школам, де вчать керувати дронами. Зараз в нас працюють дві активні школи, але найближчим часом буде ще десять таких навчальних закладів», зазначив міністр.

За словами Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, найпопулярніші країни-донори — США, Велика Британія, Ірландія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Австралія та Ізраїль. Федоров каже, що у межах проєкту також планують збільшити кількість шкіл для пілотів та організовують навчання пілотів: уже підготували 400 операторів.

Міністерство цифрової трансформації, Генштаб ЗСУ та платформа UNITED24 збирають «Армію дронів» для українських військових. Пріоритет проєкту — 200 професійних безпілотних авіаційних комплексів тактичного рівня для повітряної розвідки.

Щоб допомогти зі збором, можна задонатити на дрон або віддати власний. Допомогти ЗСУ й долучитися до збору можна з будь-якого куточка світу, зробивши свою пожертву через платформу UNITED24. Проєкт запустили на початку липня, а вже 18 липня було зібрано понад 510 мільйонів гривень.

А 25 липня стало відомо, що Україна підписала перші договори на закупівлю безпілотників в межах програми. Сума угод — 260,5 мільйона гривень. Надіслати свій дрон можна на склад партнерів проєкту — Help Ukraine у Польщі або Razom for Ukraine у США, і звідти його доставлять в Україну. Українці також зможуть надіслати посилку через будь-яке відділення «Нової пошти», яка теж є партнером проєкту.

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