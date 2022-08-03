На «Армію дронів» для ЗСУ вже зібрали 755 мільйонів гривень. Найпопулярніші країни-донори — США, Велика Британія, Ірландія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Австралія та Ізраїль.
На проєкт «Армія дронів», у межах якого уряд та Генштаб ЗСУ хочуть закупити для армії сотні безпілотників, уже зібрали 755 мільйонів гривень.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Укрінформ”.
За словами Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, найпопулярніші країни-донори — США, Велика Британія, Ірландія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Австралія та Ізраїль. Федоров каже, що у межах проєкту також планують збільшити кількість шкіл для пілотів та організовують навчання пілотів: уже підготували 400 операторів.
«Дуже важливо, щоб були досвідчені пілоти, які могли б використовувати цих “пташок”. Для цього ми допомагаємо розвиватись школам, де вчать керувати дронами. Зараз в нас працюють дві активні школи, але найближчим часом буде ще десять таких навчальних закладів», зазначив міністр.
Міністерство цифрової трансформації, Генштаб ЗСУ та платформа UNITED24 збирають «Армію дронів» для українських військових. Пріоритет проєкту — 200 професійних безпілотних авіаційних комплексів тактичного рівня для повітряної розвідки.
Щоб допомогти зі збором, можна задонатити на дрон або віддати власний. Допомогти ЗСУ й долучитися до збору можна з будь-якого куточка світу, зробивши свою пожертву через платформу UNITED24. Проєкт запустили на початку липня, а вже 18 липня було зібрано понад 510 мільйонів гривень.
А 25 липня стало відомо, що Україна підписала перші договори на закупівлю безпілотників в межах програми. Сума угод — 260,5 мільйона гривень. Надіслати свій дрон можна на склад партнерів проєкту — Help Ukraine у Польщі або Razom for Ukraine у США, і звідти його доставлять в Україну. Українці також зможуть надіслати посилку через будь-яке відділення «Нової пошти», яка теж є партнером проєкту.
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