Monobank услід за Приватом різко підняв курс валют

Monobank услід за Приватом різко підняв валютний курс за картками, передає NNS, посилаючись на РБК-Україна.

Monobank з 6 липня різко підвищив курс продажу долара та євро за картковими операціями. Долар подорожчав із 32,70 до 35,18 гривень, євро – з 33,60 до 35,99 гривень. Про це повідомили у пресслужбі банку.

Крім того, банк бере 2%-ву комісію при знятті готівки за кордоном та розрахунки гривневою карткою.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк підвищив вартість долара, встановивши ‘ринковий курс’ за картками. У банку підняли картковий курс до рівня продажу готівки. Це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також усі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.

Нагадаємо, після початку російського вторгнення в Україні було запроваджено валютні обмеження. Це призвело до паралельних курсів, які діють як для громадян, так і для імпорту товарів.

Українські банки встановили різні курси для обміну валюти в Україні та для карткових операцій, що в основному діє для оплати товарів та послуг та зняття готівки за кордоном. Наприкінці червня готівковий курс долара був вищим майже на 10%.