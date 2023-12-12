«Слуга народу» хоче вести щоденну молитву за перемогу України

Депутат від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу хоче вести щоденну молитву за перемогу України. Для цього він вже зареєстрував звернення до Президента Володимира Зеленського про запровадження такої практики в державі, передає НСН.

Про це йдеться у проєкті постанови №10328.

У назві постанови вказано про звернення Мазурашу до глави держави щодо оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації.

Сам Мазурашу, коментуючи свою ініціативу, каже, що є приклади, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії.

За словами Мазурашу, через чотири дні після того, як Вінстон Черчилль став прем’єр-міністром у травні 1940 року, він затвердив національний день молитви.

Схвильовані новинами про наступ Німеччини на Британський експедиційний корпус (BEF) у Бельгії та Франції, люди по всій Британії поспішали до своїх місцевих церков і каплиць, щоб врятуватися та помолитися. Після цього через п’ять днів до країни прилетіла звістка про успішну евакуацію британської армії з Дюнкерка, – пише нардеп

Також Мазурашу розповідає, що 6 червня 1944 року в прямому ефірі радіо президент Франклін Делано Рузвельт попросив своїх співгромадян приєднатися до нього в молитві, коли американські війська висадилися в Нормандії, розпочавши одну з найнебезпечніших і найскладніших битв Другої світової війни.

Знаючи з якими жахливими труднощами зіткнулися війська, коли вони перетнули чверть милі відкритого пляжу під сильним вогнем нацистів, президент Рузвельт звернувся до Бога від імені зтривоженої нації в одній з найбільших масових молитов в історії, – коментує український депутат

Він каже, що в Біблії написано, що Бог засуджує країни, які безпричинно нападають на сусідні країни з метою захоплення територій.

Бог на стороні України, яка зазнала нічим не оправданого збройного нападу Російської Федерації, тому ми сміливо можемо звертатися до Бога з надією на допомогу в досягненні перемоги та звільненні всієї території України від російської окупації, – зазначає Мазурашу

Він нагадує, що президент України Володимир Зеленський підписав Указ про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України. Хвилина мовчання проходить щодня о 9:00. На думку Мазурашу, цілком логічним було б саме цей час оголосити загальнонаціональним щоденним часом молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації.

Мазурашу додає, що вказаний вище проект Постанови ініціював його громадський помічник-консультант Микола Гунько.

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