Чи можуть мобілізувати колишніх засуджених, відповіли у Мінюсті, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

Роз’яснення надала в ефірі Українського радіо заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

За її словами, наразі українське законодавство забороняє залучати до лав Збройних сил України не лише засуджених, які перебувають у в’язницях, але й тих, хто відбув своє покарання та перебуває на волі.

Якщо раніше засуджені за злочини прийдуть до ТЦК, їм відмовлять. На жаль, вони зняті з військового обліку і жодним чином не можуть допомогти армії, – підкреслила урядовець

Вона додала, що Мін’юст вже розробив пропозиції змін до законодавства, які наразі перебувають на розгляді в комітетах ВР, які покликані усунути цю проблему. На думку Висоцької, наразі не варто законодавчо обмежувати, які категорії засуджених можуть мобілізуватися до ЗСУ, а які — ні.

Давайте надамо можливість всім, щоб саме бажання долучитись було головним визначальним принципом, – наголосила вона

Заступниця міністра вважає, що січень-лютий – це час, коли будуть ухвалені нові правила мобілізації.