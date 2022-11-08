Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, на яких двох напрямках мобілізовані росіяни можуть створити проблему для ЗСУ. Про це він сказав у відео на Youtube-каналі ТСН, передає NNS.

Олександр Мусієнко пояснив, чи досягла мобілізація в Росії своєї мети.

На Запорізькому і Східному напрямках мобілізовані росіяни можуть посилити напруженість для Збройних сил України, проте масштабного наступу від них очікувати не варто. Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко на Youtube-каналі ТСН.

На запитання, чи досягла мобілізація в Росії своїх цілей, військовий експерт відповів:

“Якщо ми кажемо про ціль захопити всю Україну – Інститут вивчення війни говорить, що це одна з пріоритетних цілей – то вочевидь, що мобілізовані не створили таке підгрунтя. Якщо говоримо з точки зору окупації більшої частини України – теж ні. Але якщо ми говоримо, чи можуть ці мобілізовані створити нам проблеми на Східному напрямку, на Запорізькому напрямку, де вони зараз присутні чи перегруповуються, то можуть”.

Мусієнко нагадав, що генерал Михайло Забродський нещодавно написав статтю, в якій попередив про загрозу наступу окупантів на Суми і Запоріжжя і спробу оточення великого угруповання ВСУ.

“Я не дуже вірю, що російським мобілізованим це вдасться. Це не вдалося російській контрактній армії – краще озброєній, краще підготовленій. Навряд чи це вдасться менш підготовленим і менше на це морально здатним мобілізованим військовим, які іноді несуть втрати по батальйону за день”, – вважає він.

Експерт виділив Східний і Запорізький напрямки як потенційно можливі для загострення бойових дій. Проте, на його думку, від “мобіків” не варто чекати “масштабних дій з оточення, наступальних дій з кількох фронтів”.

Де мобілізовані росіяни можуть створити проблему для ЗСУ – відповідь експерта у відео

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