Повномасштабна війна в Україні 29 вересня триває вже двісті вісімнадцяту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

За минулу добу противник завдав 3 ракетних та 8 авіаційних ударів, здійснив понад 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Від ворожих ударів постраждало понад 28 населених пунктів. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Юр’ївка, Мар’їнка, Кривий Ріг, Вищетарасівка, Миколаїв та Тернові Поди.

Ситуація на окремих напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка та Блешня Чернігівської області, а також Середина Буда, Гаврилова Слобода, Хлібороб, Миропільське та Рясне Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка, Сенькове, Дворічна та Колодязне;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Новоселівка, Старий Караван, Щурове, Закітне, Діброва, Озерне та Верхньокам’янське;

на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Торецьк, Опитне, Іванівське, Яковлівка, Білогорівка та Веселе;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Піски, Первомайське і Мар’їнка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Разом з тим, здійснював артилерійські обстріли неподалік Новоукраїнки, Нескучного, Времівки, Залізничного, Гуляйполя, Чарівного, Червоного, Новополя та Успенівки.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони близько 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог, на даному напрямку, здійснив понад 45 вильотів БпЛА.

Нові мобілізовані росіяни прибувають на фронт

Російське військове керівництво продовжує вживати заходів з поповнення втрат в живій силі, зокрема, комплектувати свої підрозділи за рахунок ув’язнених. За наявною інформацією, до навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 осіб зазначеної категорії. Їх підготовка триватиме до 30 вересня цього року.

Також, противник продовжує направляти до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад. Так, 26 вересня, до Лиману Донецької області вибуло 7 одиниць танків, 2 з яких потрапили у ДТП під час слідування. Крім цього, належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли.

Відомо про відправлення 27 вересня із Севастополя до Херсонської області двох тисяч осіб мобілізованих з Криму. До того ж, військові комісари на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських окупаційних військ кримських татар, із направленням їх у бойові частини, що виконують завдання у районах найбільш інтенсивного ведення бойових дій. Впродовж 26 вересня цього року, лише у Сакському районі, мобілізовано 21 особу зазначеної національності.

Успіхи ЗСУ

Ворог продовжує зазнавати втрат. 27 вересня поточного року, на Запорізькому напрямку, в районі населеного пункту Токмак, Сили оборони знищили три зенітних ракетних комплекси С-300. Санітарні та безповоротні втрати особового складу противника уточнюються.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках, збили 4 БпЛА та 4 керовані авіаційні ракети Х-59.

Ракетні війська і артилерія продовжують завдавати вогневого ураження по об’єктах противника. Зокрема, за добу, уражено два командних пункти, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, одну станцію-ретранслятор, три станції РЕБ, два склади з боєприпасами та один – з паливо-мастильними матеріалами.

Втрати окупантів

особового складу ‒ близько 58580 (+430) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2325 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 4909 (+20) од,

артилерійських систем – 1385 (+4) од,

РСЗВ – 331 (+0) од,

засоби ППО ‒ 175 (+0) од,

літаків – 262 (+0) од,

гелікоптерів – 224 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 995 (+6),

крилаті ракети ‒ 246 (+4),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3751 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.