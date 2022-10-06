Міжнародну допомогу отримають ще 28 тисяч українців: кого включили до списків

Міжнародну допомогу отримають ще майже 30 тисяч українців. Мінсоцполітики передало список заяв для виплати грошової допомоги 28 128 особам, передає NNS, посилаючись на прес-службу міністерства.

Список переданий в рамках меморандумів з Норвезькою радою у справах біженців та Відокремленим підрозділом Міжнародної Федерації Handicap в Україні.

До списку включено заяви осіб, які подали заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі єДопомога та відповідають наступним критеріям згідно з запитом від міжнародних організацій.

Норвезька рада у справах біженців:

особи з інвалідністю, що зареєстровані у Львівській, Тернопільській або Закарпатській областях – 6 000 осіб;

одинокі батьки, що зареєстровані у Харківській, Львівській, Тернопільській або Закарпатській областях – 4 128 осіб;

особи з місцем реєстрації на тимчасово окупованій території – 15 000 осіб.

Відокремлений підрозділ Міжнародної Федерації Handicap в Україні:

особи з інвалідністю (Чернівецька область) – 1500 осіб;

пенсіонери з пенсією менше 3000 грн – 1500 осіб.

За даними міністерства, станом на сьогодні 2 941 184 осіб включено до списків, переданих Мінсоцполітики до різних міжнародних організацій.

У міністерстві звертають увагу на те, що після передачі списків на виплату міжнародні організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат.

Рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім’ї.

Нагадаємо, Мінсоцполітики припинило прийом заявок на платформі єДопомога на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій через те, що громадяни України вже подали понад 10 млн заявок

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