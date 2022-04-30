Мінус один тіктокер: російського окупанта знищили під час ефіру (відео)

Російського окупанта знищили під час прямого ефіру, саме в той момент, коли він хвалився успіхами своїє армії. Відео оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ, передає NNS.
Російський окупант вирішив похвалитись: “Бла-бла-бла… Задача, пять с плюсом, всєго три трєхсотих…”. Але… як кажуть українці “не кажи “Гоп” поки не перескочив”, – написали у Генштабі
Відео, записане окупантом, закінчується феєрично – чути потужний вибух і камеру заливає чимось червоним.
Отже, мінус один тік-токер…Дякуємо ЗСУ!
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