Мінус один тіктокер: російського окупанта знищили під час ефіру (відео)

Російського окупанта знищили під час прямого ефіру, саме в той момент, коли він хвалився успіхами своїє армії. Відео оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ, передає NNS.

Російський окупант вирішив похвалитись: “Бла-бла-бла… Задача, пять с плюсом, всєго три трєхсотих…”. Але… як кажуть українці “не кажи “Гоп” поки не перескочив”, – написали у Генштабі

Відео, записане окупантом, закінчується феєрично – чути потужний вибух і камеру заливає чимось червоним.

Отже, мінус один тік-токер…Дякуємо ЗСУ!

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