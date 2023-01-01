Мінус 760 окупантів, 46 дронів, 12 ракет – війна в Україні 1 січня, ситуація на фронті

Повномасштабна війна в Україні 1 січня триває вже триста дванадцяту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті

Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.

Крім того, ворог запустив тринадцять іранських ударних БпЛА “Шахед-136”. Всі вони знищені Силами оборони України.

Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Будьте обережні!

Ситуація на окремих напрямках

За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Площанка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Бахмутське, Бахмут, Озарянівка, Мар’їнка і Побєда – Донецької.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проте ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Бучки і Ясна Поляна Чернігівської області; Нововасилівка, Винторівка, Уланове, Студенок, Ходине, Гірки, Іскрисківщина, Краснопілля на Сумщині та Уди, Стрілеча, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова і Катеринівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстріляні Лозова Перша, Западне, Масютівка, Токарівка, Куп’янськ і Орлянське на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині та Червонопопівка, Терни і Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях наших військ у районах понад 25 населених пунктів. Серед них – Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник не припиняє обстрілювати Времівку, Велику Новосілку, Пречистівку, Вугледар та Микільське на Донеччині.

На Запорізькому напрямку зафіксовано вогонь окупантів у понад 20 населених пунктах. Серед них – Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Чарівне та Дорожнянка Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти продовжують терор мирного населення. Від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки, Токарівки, Миколаївки та Херсона.

Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом останнього тижня тільки до міської лікарні Біловодська Луганської області доставлено близько 350 поранених військовослужбовців загарбників.

Успіхи ЗСУ

30 грудня минулого року, у Запорізькій області, втрати ворога склали до 160 поранених окупантів, знищено 10 одиниць військової техніки різних типів. Інформація щодо ліквідованих загарбників наразі уточнюється.

В районі населеного пункту Лиман Другий Харківської області ворог посилив контррозвідувальні заходи. Проводить розшук проукраїнськи налаштованого населення.

Авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження противника, а також по позиції його зенітно-ракетного комплексу, а наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, а також пункт управління БпЛА окупантів.

Війна в Україні 1 січня: втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 106720 (+760) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3031 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6084 (+9) од,

артилерійських систем – 2021 (+5) од,

РСЗВ – 423 (+0) од,

засоби ППО ‒ 213 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 269 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46),

крилаті ракети ‒ 723 (+12),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 181 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.