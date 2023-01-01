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Мінус 760 окупантів, 46 дронів, 12 ракет – війна в Україні 1 січня, ситуація на фронті

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Мінус 760 окупантів, 46 дронів, 12 ракет – війна в Україні 1 січня, ситуація на фронті
Національна служба новин - NNS

Повномасштабна війна в Україні 1 січня триває вже триста дванадцяту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті

Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.

Крім того, ворог  запустив тринадцять іранських ударних БпЛА “Шахед-136”. Всі вони знищені Силами оборони України.

Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Будьте обережні!

Ситуація на окремих напрямках

Мінус 760 окупантів, 46 дронів, 12 ракет – війна в Україні 1 січня, ситуація на фронті

За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Площанка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Бахмутське, Бахмут, Озарянівка, Мар’їнка і Побєда – Донецької.

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проте ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Бучки і Ясна Поляна Чернігівської області; Нововасилівка, Винторівка, Уланове, Студенок, Ходине, Гірки, Іскрисківщина, Краснопілля на Сумщині та Уди, Стрілеча, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова і Катеринівка Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку обстріляні Лозова Перша, Западне, Масютівка, Токарівка, Куп’янськ і Орлянське на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка Луганської області.
  • На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині та Червонопопівка, Терни і Торське Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях наших військ у районах понад 25 населених пунктів. Серед них – Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.
  • На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку противник не припиняє обстрілювати Времівку, Велику Новосілку, Пречистівку, Вугледар та Микільське на Донеччині.
  • На Запорізькому напрямку зафіксовано вогонь окупантів у понад 20 населених пунктах. Серед них – Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Чарівне та Дорожнянка Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку російські окупанти продовжують терор мирного населення. Від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки, Токарівки, Миколаївки та Херсона.
  • Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом останнього тижня тільки до міської лікарні Біловодська Луганської області доставлено близько 350 поранених військовослужбовців загарбників.

Успіхи ЗСУ

Мінус 760 окупантів, 46 дронів, 12 ракет – війна в Україні 1 січня, ситуація на фронті

30 грудня минулого року, у Запорізькій області, втрати ворога склали до 160 поранених окупантів, знищено 10 одиниць військової техніки різних типів. Інформація щодо ліквідованих загарбників наразі уточнюється.

В районі населеного пункту Лиман Другий Харківської області ворог посилив контррозвідувальні заходи. Проводить розшук проукраїнськи налаштованого населення.

Авіація Сил оборони завдала  ударів по району зосередження противника, а також по позиції його зенітно-ракетного комплексу, а наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, а також пункт управління БпЛА окупантів.

Війна в Україні 1 січня: втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 106720 (+760) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3031 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6084 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2021 (+5) од,
  • РСЗВ – 423 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 213 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 269 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+12),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 181 (+1).
  • Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.

Мінус 760 окупантів, 46 дронів, 12 ракет – війна в Україні 1 січня, ситуація на фронті

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