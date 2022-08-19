Мінус 400 окупантів, 5 засобів ППО і 6 артсистем: війна в Україні 19 серпня – ситуація на фронті і втрати противника

Повномасштабна війна в Україні 19 серпня триває вже сто сімдесят сьому добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без змін. Ворог обстріляв із артилерії населений пункт Павлівка Сумської області.
- На Харківському напрямку противник здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Золочів, Протопопівка, Соснівка, Коробочкине, Шестакове, Мілова, Дуванка, Гусарівка та Прудянка.
- Завдав ударів з літаків і вертольотів біля Явірського, Старого Салтова, Леб’яжого та Залимана.
- На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів в районах неподалік Дібрівного, Довгенького, Вірнопілля, Сулигівки, Чепіля, Мазанівки та Богородичного.
Ворог намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка.
- На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Сіверська, Роздолівки, Григорівки, Сидорового та Пришиба.
- На Бахмутському напрямку вогневий вплив із танків, ствольної та реактивної артилерії відзначено в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Берестове, Веселе, Зайцеве, Яковлівка, Кодема, Спірне, Івано-Дарʼївка, Білогорівка та Залізне. Окупанти завдали ударів літаками штурмової авіації у районі Соледара.
Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли.
Тривають бої на напрямку Покровське – Бахмутське.
- На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Пісків, Опитного, Первомайського, Невельського, Новобахмутівки та Нетайлового. Ворог завдав авіаударів неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки та Павлівки.
Веде штурмові дії в напрямку Лозове – Первомайське, бойові дії тривають.
- На Новопавлівському напрямку зазнали вогневого впливу райони населених пунктів Павлівка, Володимирівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомихайлівка, Пречистівка та Золота Нива.
- На Запорізькому напрямку ворог задіяв для ураження танки та артилерію поблизу Шевченко, Чарівного, Преображенки, Залізничного, Гуляйполя, Новосілки, Степового, Времівки та Дорожнянки.
- На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли наших позицій із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Миколаївське.
В акваторіях Чорного та Азовського морів на бойовому чергуванні перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.
Втрати окупантів
- особового складу – близько 44700 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1899 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4195 (+16) од,
- артилерійських систем – 1016 (+6) од,
- РСЗВ – 266 (+1) од,
- засоби ППО – 141 (+5) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 197 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2),
- крилаті ракети – 190 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3130 (+69) од,
- спеціальна техніка – 94 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.