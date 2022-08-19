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Мінус 400 окупантів, 5 засобів ППО і 6 артсистем: війна в Україні 19 серпня – ситуація на фронті і втрати противника

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Мінус 400 окупантів, 5 засобів ППО і 6 артсистем: війна в Україні 19 серпня – ситуація на фронті і втрати противника

Повномасштабна війна в Україні 19 серпня триває вже сто сімдесят сьому добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

  • На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без змін. Ворог обстріляв із артилерії населений пункт Павлівка Сумської області.
  • На Харківському напрямку противник здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Золочів, Протопопівка, Соснівка, Коробочкине, Шестакове, Мілова, Дуванка, Гусарівка та Прудянка.
  • Завдав ударів з літаків і вертольотів біля Явірського, Старого Салтова, Леб’яжого та Залимана.
  • На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів в районах  неподалік Дібрівного, Довгенького, Вірнопілля, Сулигівки, Чепіля, Мазанівки та Богородичного.

Ворог намагався вести штурмові дії на напрямках Барабашівка – Карнаухівка, Сулигівка – Дібрівне, Сулигівка – Нова Дмитрівка.

  • На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Сіверська, Роздолівки, Григорівки, Сидорового та Пришиба.
  • На Бахмутському напрямку вогневий вплив із танків, ствольної та реактивної артилерії відзначено в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Берестове, Веселе, Зайцеве, Яковлівка, Кодема, Спірне, Івано-Дарʼївка, Білогорівка та Залізне. Окупанти завдали ударів літаками штурмової авіації у районі Соледара.

Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли.

Тривають бої на напрямку Покровське – Бахмутське.

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  • На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Пісків, Опитного, Первомайського, Невельського, Новобахмутівки та Нетайлового. Ворог завдав авіаударів неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки та Павлівки.

Веде штурмові дії в напрямку Лозове – Первомайське, бойові дії тривають.

  • На Новопавлівському напрямку зазнали вогневого впливу райони населених пунктів Павлівка, Володимирівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомихайлівка, Пречистівка та Золота Нива.
  • На Запорізькому напрямку ворог задіяв для ураження танки та артилерію поблизу Шевченко, Чарівного, Преображенки, Залізничного, Гуляйполя, Новосілки, Степового, Времівки та Дорожнянки.
  • На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли наших позицій із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Миколаївське.

В акваторіях Чорного та Азовського морів на бойовому чергуванні перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Втрати окупантів

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  • особового складу – близько 44700 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1899 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4195 (+16) од,
  • артилерійських систем – 1016 (+6) од,
  • РСЗВ – 266 (+1) од,
  • засоби ППО – 141 (+5) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 197 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2),
  • крилаті ракети – 190 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3130 (+69) од,
  • спеціальна техніка – 94 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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