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Мінус 150 солдат, катер і гелікоптер: війна в Україні 1 липня – ситуація на фронті і втрати противника

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Мінус 150 солдат, катер і гелікоптер: війна в Україні 1 липня – ситуація на фронті і втрати противника

Повномасштабна війна в Україні 1 липня триває вже сто двадцять восьму добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника NNS повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

  • На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грем’яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове і Атинське Сумської області.
  • На Харківському напрямку противник зосередив угруповання військ Західного військового округу, здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, систематично обстрілює підрозділи  Сил оборони України для сковування їх дій.

Так, з артилерії,  окупанти обстрілювали райони населених пунктів Базаліївка, Перемога, Верхній Салтів, Норцівка, Чепіль, Дмитрівка, Барвінкове, Мосьпанове, Велика Бабка, Сороківка та Пришиб.

  • На Слов’янському напрямку війська противника продовжують ведення оборони, перегруповуються та намагаються покращити тактичне положення. Агресор здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Адамівки, Гусарівки та Іванівки.
  • На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на оточенні наших військ в районі Лисичанська з півдня та заходу, встановленні повного контролю над Луганською областю. Веде штурмові дії з метою блокування логістичного забезпечення наших підрозділів.
  • На Лисичанському напрямку обстрілює наші позиції із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Білогорівка, Лисичанськ та Вовчоярівка. Намагається взяти під контроль ділянку автошляху Бахмут – Лисичанськ, успіху не має.
  • Одночасно ворог активізував бойові дії на Краматорському напрямку.
  • На Бахмутському напрямку противник обстрілює із артилерії райони населених пунктів Берестове, Яковлівка, Відродження, Майорськ та Вугледарської ТЕС. Намагається покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Покровське, успіху не має.
  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснював обстріли наших позицій із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.
  • На Південнобузькому напрямку противник продовжував обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Березнегувате, Партизанське, Киселівка, Шевченкове, Таврійське. Вів повітряну розвідку БпЛА.

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У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України ворог продовжує утримувати три носії високоточної зброї.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження по скупченнях живої сили та військової техніки російських окупантів.

Втрати окупантів

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 35750 (+150) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1577 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3736 (+10) од,
  • артилерійських систем – 796 (+6) од,
  • РСЗВ – 246 (+0) од,
  • засоби ППО – 105 (+1) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 186 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4),
  • крилаті ракети – 143 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 2610 (+8) од,
  • спеціальна техніка – 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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