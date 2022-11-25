Взимку перевага на фронті буде у ЗСУ – міноборони Великобританії

ЗСУ мають значну перевагу у підготовці, техніці та якості особового складу порівняно з деморалізованою армією РФ. Це створює передумови для збереження набраного темпу наступу українською армією протягом зими, вважає міністр оборони Великобританії Бен Воллес, передає NNS.

Своєю думкою міністр поділився в інтерв’ю виданню The Daily Beast

Після низки поразок Росії у війні міністр оборони Великобританії Бен Уоллес закликає Україну «продовжувати чинити тиск та зберігати темп» і вести наступ на війська Путіна в зимові місяці.

Він вважає, що українській армії варто зберегти динаміку наступу у зимовий період та використати свою перевагу над деморалізованим ворогом. За словами Воллеса, саме таку пораду він дав би своїм українським колегам, з якими спілкується “майже щотижня”.

У ЗСУ є 300 000 одиниць комплектів зимового одягу від міжнародного співтовариства. Це важлива вимога для будь-якого зимового наступу, – заявив Воллес.

Натомість він відзначив погане забезпечення російської армії.

Нещодавно був розгорнутий російський підрозділ без їжі, без шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофа для людини, яка йде в поле… Масштаби росіяни мають, але не дуже хороші, — сказав він і додав, що “тільки нація, яка не дбає про свій власний народ, може відправити 100 000 своїх людей на смерть, поранення чи дезертування.

Резюмуючи все вищесказане, міністр похвалив українців за те, що вони “шокували” світ, продемонструвавши незламну мужність та майстерність на полі бою, а також викрили величезні недоліки російських збройних сил.

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