Мінюст безкоштовно роздає автомобілі: хто може отримати і як це зробити

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Мінюст безкоштовно роздає

Мінюст безкоштовно роздає автомобілі, повідомляє NNS, посилаючись на пресслужбу відомства. Йдеться про конфісковані авто.

Міністерство юстиції України разом з державним підприємством «СЕТАМ» та Державною виконавчою службою безкоштовно віддає нереалізоване конфісковане майно — сім автомобілів.

Мінюст безкоштовно роздає автомобілі: хто може отримати

Отримати таку допомогу від держави можуть:

  • заклади охорони здоров’я;
  • заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • дитячі будинки сімейного типу;
  • прийомні сім’ї;
  • органи державної влади,
  • слідчі ізолятори,
  • військові формування тощо.

Повний перелік тут.

Які автомобілі віддають і куди направляти заявки:

Автомобілі Renault Clio (1998 року випуску), Renault Clio (1992 року випуску), Alfa Romeo 147 (2003 року випуску) та Skoda Octavia (2000 року випуску)

  • Заявку необхідно подати до 10 січня 2022 року
  • Куди подавати: 79000, Львівська область, місто Львів, площа Маркіяна Шашкевича, будинок 1, тел. (032) 235-02-80, email: info_prim@lv.dvs.gov.ua, сайт: https://zakhidne-minjust.gov.ua

Автомобіль FIAT MULTIPA, 2000 року випуску

  • Заявку необхідно подати до 8 січня 2022 року
  • Куди подавати: 10014, Житомирська область, м. Житомир, майдан Соборний, будинок 1, тел./факс: (0412) 22-73-79, email: info_prim@zt.dvs.gov.ua, web: http://www.ztobljust.gov.ua

Автомобіль OPEL ZAFIRA-А, 2003 року випуску

  • Заявку необхідно подати до 8 січня 2022 року
  • Куди подавати: 18028, м. Черкаси, проспект Хіміків, 50, тел./факс: 0472-64-06-77, email: info_prim@ck.dvs.gov.ua

Автомобіль BMW 528, 1997 року випуску

  • Заявку необхідно подати до 29 грудня 2021 року
  • Куди подавати: 79000, Львівська область, місто Львів, площа Маркіяна Шашкевича, будинок 1, тел. (032) 235-02-80, email: info_prim@lv.dvs.gov.ua, сайт: https://zakhidne-minjust.gov.ua

Відео-інструкція, яка відповість на всі важливі питання стосовно безоплатної передачі:

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