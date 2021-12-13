Мінюст безкоштовно роздає автомобілі: хто може отримати і як це зробити

Мінюст безкоштовно роздає автомобілі, повідомляє NNS, посилаючись на пресслужбу відомства. Йдеться про конфісковані авто.
Міністерство юстиції України разом з державним підприємством «СЕТАМ» та Державною виконавчою службою безкоштовно віддає нереалізоване конфісковане майно — сім автомобілів.
Мінюст безкоштовно роздає автомобілі: хто може отримати
Отримати таку допомогу від держави можуть:
- заклади охорони здоров’я;
- заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- дитячі будинки сімейного типу;
- прийомні сім’ї;
- органи державної влади,
- слідчі ізолятори,
- військові формування тощо.
Повний перелік тут.
Які автомобілі віддають і куди направляти заявки:
Автомобілі Renault Clio (1998 року випуску), Renault Clio (1992 року випуску), Alfa Romeo 147 (2003 року випуску) та Skoda Octavia (2000 року випуску)
- Заявку необхідно подати до 10 січня 2022 року
- Куди подавати: 79000, Львівська область, місто Львів, площа Маркіяна Шашкевича, будинок 1, тел. (032) 235-02-80, email: info_prim@lv.dvs.gov.ua, сайт: https://zakhidne-minjust.gov.ua
Автомобіль FIAT MULTIPA, 2000 року випуску
- Заявку необхідно подати до 8 січня 2022 року
- Куди подавати: 10014, Житомирська область, м. Житомир, майдан Соборний, будинок 1, тел./факс: (0412) 22-73-79, email: info_prim@zt.dvs.gov.ua, web: http://www.ztobljust.gov.ua
Автомобіль OPEL ZAFIRA-А, 2003 року випуску
- Заявку необхідно подати до 8 січня 2022 року
- Куди подавати: 18028, м. Черкаси, проспект Хіміків, 50, тел./факс: 0472-64-06-77, email: info_prim@ck.dvs.gov.ua
Автомобіль BMW 528, 1997 року випуску
- Заявку необхідно подати до 29 грудня 2021 року
- Куди подавати: 79000, Львівська область, місто Львів, площа Маркіяна Шашкевича, будинок 1, тел. (032) 235-02-80, email: info_prim@lv.dvs.gov.ua, сайт: https://zakhidne-minjust.gov.ua
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