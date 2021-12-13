Мінюст безкоштовно роздає автомобілі: хто може отримати і як це зробити

Мінюст безкоштовно роздає автомобілі, повідомляє NNS, посилаючись на пресслужбу відомства. Йдеться про конфісковані авто.

Міністерство юстиції України разом з державним підприємством «СЕТАМ» та Державною виконавчою службою безкоштовно віддає нереалізоване конфісковане майно — сім автомобілів.

Мінюст безкоштовно роздає автомобілі: хто може отримати

Отримати таку допомогу від держави можуть:

заклади охорони здоров’я;

заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

дитячі будинки сімейного типу;

прийомні сім’ї;

органи державної влади,

слідчі ізолятори,

військові формування тощо.

Повний перелік тут.

Які автомобілі віддають і куди направляти заявки:

Автомобілі Renault Clio (1998 року випуску), Renault Clio (1992 року випуску), Alfa Romeo 147 (2003 року випуску) та Skoda Octavia (2000 року випуску)

Заявку необхідно подати до 10 січня 2022 року

Куди подавати: 79000, Львівська область, місто Львів, площа Маркіяна Шашкевича, будинок 1, тел. (032) 235-02-80, email: info_prim@lv.dvs.gov.ua, сайт: https://zakhidne-minjust.gov.ua

Автомобіль FIAT MULTIPA, 2000 року випуску

Заявку необхідно подати до 8 січня 2022 року

Куди подавати: 10014, Житомирська область, м. Житомир, майдан Соборний, будинок 1, тел./факс: (0412) 22-73-79, email: info_prim@zt.dvs.gov.ua, web: http://www.ztobljust.gov.ua

Автомобіль OPEL ZAFIRA-А, 2003 року випуску

Заявку необхідно подати до 8 січня 2022 року

Куди подавати: 18028, м. Черкаси, проспект Хіміків, 50, тел./факс: 0472-64-06-77, email: info_prim@ck.dvs.gov.ua

Автомобіль BMW 528, 1997 року випуску

Заявку необхідно подати до 29 грудня 2021 року

Куди подавати: 79000, Львівська область, місто Львів, площа Маркіяна Шашкевича, будинок 1, тел. (032) 235-02-80, email: info_prim@lv.dvs.gov.ua, сайт: https://zakhidne-minjust.gov.ua

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