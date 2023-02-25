Меморіал: вбиті росією. Захисник Тарас Скороход, 27 років, грудень, Бахмут

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Тарас Скороход

Солдат Тарас Скороход, позивний Скорий, загинув 20 грудня 2022 року у бою з окупантами під Бахмутом на Донеччині. Бійцю було 27 років.

Тарас народився в селі Базальтове Рівненської області. Навчався в Злазенській школі. Пройшов строкову військову службу, потім повернувся до рідного села. Працював на фірмі, яка займається виготовлення пам’ятників. У вільний час обожнював рибалити.

Під час повномасштабного російського вторгнення Тарас став на захист України у лавах Сил територіальної оборони ЗСУ. Служив у 14-му окремому стрілецькому батальйоні «Полісся». Обіймав посаду стрільця-помічника гранатометника.

«Справжній солдат – це про нього. Він ніколи не був байдужим до своєї важкої чоловічої роботи – захищати рідну землю. Тарас був справжнім патріотом своєї країни. І віддав за неї найдорожче – власне життя…» – зазначили у Головинській сільраді «Завжди був усміхнений та веселий, вірний друг і товариш, який завжди був готовий прийти на допомогу. І просто хороша людина», – розповіла наречена загиблого Катерина

Поховали воїна у рідному селі.

У Тараса залишилися батьки, сестра, брат і наречена.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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