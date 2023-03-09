Меморіал: вбиті росією. Захисник Олексій Знайко, 26 років, Донеччина, червень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олексій Знайко

Старший солдат Олексій Знайко, позивний Монгол, загинув 6 червня 2022 року під час виконання бойового завдання біля села Богородичне на Донеччині. Боєць отримав важкі поранення та опіки внаслідок ворожого обстрілу некерованими авіаційними ракетами з гелікоптера. Його встигли евакуювати, однак дорогою до шпиталю серце захисника зупинилося. Він не дожив 8 днів до своїх 27 років.

Олексій народився в селі Соколова Балка Полтавської області. Закінчив 9 класів місцевої школи. Потім здобув фах електрозварювальника у Полтавському професійно-технічному училищі № 23. Працював у ТОВ «Сокіл». Закінчив Донбаську державну машинобудівну академію за спеціальністю «Управління персоналом».

З 2015 року воював в АТО/ООС на Донбасі. Неодноразово виконував бойові завдання на передовій, заслужив авторитет серед побратимів і командування.

2018 року одружився. Разом із родиною жив у місті Костянтинівка на Донеччині.

Під час повномасштабного російського вторгнення Олексій захищав Україну у лавах 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова, що у складі 81-ї бригади ДШВ ЗСУ. Був водієм розвідувального взводу.

«Олексій був Професіоналом. Мужній, сміливий, справедливий, ризиковий. Воював в АТО/ООС. 6 березня 2022 року біля населеного пункту Глинське, північніше Ізюма, знищив ворожу бронетехніку з гранатомета. Під час боїв за населений пункт Кам’янка вивозив поранених та вбитих побратимів, попри танковий вогонь по його позиції. Ризикуючи власним життям, врятував чимало побратимів. Він був готовий поїхати в пекло, аби вивезти звідти товаришів. Отримавши осколкове поранення, відмовився від лікування і повернувся до підрозділу, що вів тяжкі бої в Богородичному. Монгол завжди був там, де небезпечно. До останнього подиху мужньо боронив нашу країну», – розповів командир загиблого Роман «Олексій – мужній та хоробрий чоловік», – зазначила дружина Ірина

Поховали захисника у рідному селі.

Вдома на Олексія чекали батьки, дружина і двоє дітей.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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