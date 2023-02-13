Меморіал: вбиті росією. Захисник Олексій Яворський, 29 років, Донеччина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про жертви російської агресії. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олексій Яворський

Десантник Олексій Яворський, позивний Шатун, загинув 20 березня 2022 року під час бою з окупантами біля села Солодке на Донеччині. Йому було 29 років.

Олексій народився у місті Овруч Житомирської області. Після школи закінчив Харківський університет цивільного захисту України. Завжди хотів допомагати людям і бути рятівником. Жив з родиною у Житомирі.

У 2015-2016 роках брав участь в АТО на Донбасі. Воював у складі 79-ї десантно-штурмової бригади. Був нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції» та медаллю «Ветеран Війни».

Коли повернувся додому, займався родинним бізнесом із заготівлі лісу та дерева. Однак у 2020 році бажання служити перемогло. Олексій повернувся в армію, але тепер служив за контрактом. Був бійцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригаді. Брав участь в ООС.

«Льоша горів армією і любов’ю до України. Хочу, щоб всі пам’ятали його, щоб пам’ятали все хороше, що він робив. І щоб пам’ять про нього не асоціювалась із жалістю до мене. Він був чудовим чоловіком, найкращим батьком і надійним побратимом», – розповіла дружина загиблого Вікторія

Посмертно солдат Яворський нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Поховали Героя у рідному Овручі.

Вдома на Олексія чекали мама, дружина і двоє дітей.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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