Меморіал: вбиті росією. Захисник Микола Бардигула, 40 років, Донеччина, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Микола Бардигула

Військовослужбовець Микола Бардигула загинув 11 серпня 2022 року у бою з окупантами в районі села Білогорівка на Донеччині. Йому було 40 років.

Микола народився в місті Долина Івано-Франківської області. Після школи здобув фах столяра-будівельника у професійно-технічному училищі №72 селища Підбуж на Львівщині. Працював за спеціальністю. Їздив за кордон працювати на будівництві.

Коли почалася повномасштабна війна, чоловік був за кордоном, але вирішив повернутися, щоб стати на захист України. Влітку був мобілізований до лав 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ. Обіймав посаду стрільця-санітара. З липня обороняв Бахмутський напрямок.

«Люблячий батько сина і доньки, коханий чоловік, щирий, відповідальний, найкращий, підтримка була у всьому і для всіх. Герой, який загинув заради нашої України. Моє життя, моє Коханнячко, ти залишишся в моєму серці назавжди», – зазначила дружина захисника Наталія «Нестерпно болить кожна крапля крові наших людей. До такого горя неможливо підготуватися і знайти слова, щоб загоїти пекучу рану вічної розлуки з дорогою людиною для рідних, друзів. Співчуваємо рідним і близьким. Щиро розділяємо біль втрати та схиляємо голову в глибокій скорботі», – написав голова Долинської громади Іван Дирів

Поховали захисника на Алеї Слави рідного міста.

У Миколи залишилися мама, дружина, син і донька.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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