Меморіал: вбиті росією. Волонтерка Юлія Здановська, 21 рік, Харків, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Юлія Здановська

Юлія загинула 3 березня 2022 у Харкові від влучання російської ракети. Їй назавжди 21.

Юлія Здановська – з Харкова. Ще зі школи мала значні успіхи в математиці та інформатиці, перемагала на олімпіадах. Коли Юлі було 14, її запросили до Українського фізико-математичного ліцею при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Вона переїхала до столиці. Згодом стала студенткою КНУ. ЗНО з математики Юля здала на 200. Була у складі команди від України, яка у 2017 році перемогла на Європейській математичній олімпіаді серед дівчат із 44 країн. Навчала математиці дітей у школі селища Юр’ївка.

«Вона стала частинкою «Навчай для України», бо завжди мріяла бути вчителькою, хоча могла працювати на будь-якого технічного гіганта. Останні пів року Юля викладала інформатику в одній із наших шкіл-партнерів у Дніпропетровській області. Вона хотіла, щоб діти кайфували від математики, а не боялися її», – розповіла подруга Оксана Матіяш

Після початку повномасштабної війни Юля стала волонтеркою у Харкові. Третього березня 2022 року вона загинула під завалами Харківської обласної адміністрації, біля якої розірвалася російська ракета.

Юлію Здановську запам’ятали сміливою дівчиною, її останнім повідомленням подрузі було: «Дякую, але я лишаюсь у Харкові до перемоги».

«Нам дуже пощастило, що ти була з нами. Ми всі тебе дуже любимо і пам’ятатимемо завжди. І зробимо міжнародну олімпіаду з математики імені Юлії Здановської. Щоб від математики кайфувало більше дітей. Все, як ти хотіла», – сказала подруга загиблої «Коли помирає хтось такий, як Юлія, – це ніби помирає майбутнє», – сказала українська науковиця Марина В’язовська під час отримання премії Філдса влітку 2022

У пам’ять про Юлію Здановську Массачусетський технологічний інститут (США) започаткував проєкт Yulia’s Dream. Це безплатна дослідницька програма з математики для обдарованих школярів з України.

10 листопада 2022 року вулицю Ломоносова у Києві перейменовано на вулицю Юлії Здановської.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/