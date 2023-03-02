Меморіал: вбиті росією. Волонтер Роман Бірюка, 33 роки, Київщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Роман Бірюка

33-річного Романа Бірюка російські військові розстріляли 23 березня 2022 року поблизу Мотижина на Київщині. Роман був волонтером. Возив харчі та ліки в на той момент окупований Мотижин, а звідти евакуйовував людей.

Родичка Вікторія так пригадала день трагедії: «Він тоді, як відчував, що їде останній раз. Обійняв мене, і ніби попрощався. Його розстріляли…».

Роман народився в Києві. Виготовляв меблі на замовлення. У 2021 році він втратив дружину й відтоді з дітьми та мамою оселився у Мотижині.

«Рома – чоловік моєї покійної сестри. Він був тим, з ким можна було поділитися секретом. Був найкращим другом і моєю підтримкою в тяжкий час», – розповіла Вікторія

У Романа Бірюка залишилися мати Тетяна і троє дітей – Вікторія, Руслан, Іван.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/