Меморіал: вбиті росією. Водій обленерго Вадим Невечеря, 56 років, Миколаївщина, лютий 2023

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про жертви російської агресії. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Вадим Невечеря

56-річний Вадим Невечеря був працівником «Миколаївобленерго». 9 лютого 2023 року він разом із колегами вирушив відновлювати лінії електропередач у Снігурівському районі. Покидаючи місце роботи, бригадний автомобіль фахівців обленерго наїхав на вибуховий пристрій. Кабіну машини, де перебував Вадим, розірвало. Із важкими пораненнями чоловіка доставили в лікарню, проте його життя врятувати не вдалося. 10 лютого серце Вадима зупинилося.

Вадим Невечеря – родом із Вознесенська Миколаївської області. Все життя пропрацював водієм в енергетичному секторі. З 1985 року був водієм «Миколаївобленерго». Його неодноразово нагороджували почесними грамотами та подяками за відданість праці. Колеги з теплотою пригадують Вадима.

«Він був веселий та привітний. Як людина з великим серцем та життєвим досвідом, постійно підтримував колег. Допомагав у будь-якій ситуації. Власним прикладом показував, що таке самовідданість роботі та якісне своєчасне виконання всіх виробничих завдань», – розповів колега Вадима, Олександр «Завжди з усмішкою на вустах. Навіть коли йому було погано на душі, Вадим цього не показував. За 22 два роки, які я з ним пропрацював, в нас не було жодного конфлікту», – додав співробітник Вадима, Сергій

За словами колег, вільний від роботи час Вадим проводив із родиною. У нього залишилися дружина, син та онуки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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