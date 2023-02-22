Меморіал: вбиті росією. Рінат Тішанін, 17 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Рінат Тішанін

17-річний Рінат Тішанін загинув 8 березня 2022 року в Маріуполі. Під час чергового ворожого обстрілу міста один зі снарядів влучив у будинок на вулиці Жукова, де жив юнак. Із пораненням голови Ріната доставили до лікарні, але врятувати його не вдалося.

Рінат Тішанін народився та мешкав у Маріуполі. Навчався в Маріупольському морському ліцеї, був референтом, проводив свята та концерти. Цікавився відео- і фотозйомками. Рінат жив активно, мав багато друзів та планів на майбутнє.

«Рінат був для мене та мого чоловіка гарним товаришем. Він був уважною, чуйною людиною. Нам його не вистачає», – сказала подруга загиблого Анна Яшина «Унаслідок російської агресії в Маріуполі загинуло щонайменше 22 тисячі людей. Серед них і Рінат… Ми познайомилися на зйомках в Маріуполі. Я хотів би працювати на телебаченні, казав він мені, в паузах. Йому дуже тоді сподобалось. Він подружився з нашою командою, допомагав. У нього були чудові мрії і вони могли б здійснитись. Могли б», – написала про Ріната телеведуча Леся Нікітюк

У Ріната Тішаніна залишилися батьки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/