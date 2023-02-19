Меморіал: вбиті росією. Олександр Шарава, 43 роки, Буча, лютий 2022

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Шарава

43-річний житель Бучі Олександр Шарава загинув 27 лютого 2022 року. Після початку повномасштабної війни Олександр відправив хвору літню матір із братом до знайомих в Іванківський район, а дружину – до кумів, звідки вона вирушила до Польщі, де навчався їхній син. Тим часом Олександр підготував «коктейлі молотова» і запланував піти на ворожу колону. Утім, за словами куми Ольги Власенко, отримав вогнепальні поранення в серце та живіт і загинув.

Брат Олександра, Євгеній Шарава, так розповідає про події того дня:

«Вранці 27 лютого він вийшов з дому з «коктейлями», піднімався в бік церкви. БТР звернув у житловий квартал. З нього повистрибували солдати з автоматами і почали стріляти по всьому живому навколо. Ну і брат потрапив під цей обстріл… Дві кулі схопив».

Тіло загиблого Олександра забрав його друг і заніс до оселі, де він лежав деякий час, оскільки поховати вбитого не було змоги.

Олександр народився на Дніпропетровщині, останні 20 років мешкав у Бучі. Працював будівельником. Захоплювався риболовлею.

«Саша був дуже сімейним, порядним. Вів здоровий спосіб життя. Він був найкращим хрещеним моєму синові», – розповіла кума загиблого Ольга Власенко

Олександра Шараву поховали на Бучанському кладовищі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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