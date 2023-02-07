Меморіал: вбиті росією. Ніна Ярошенко, 83 роки, Харківщина, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ніна Ярошенко

83-річна Ніна Ярошенко була улюбленицею жителів Одноробівки на Харківщині. Вона мала артистичний талант і тішила односельців яскравими виступами. Останні свої овації Ніна Ярошенко отримала у новорічну ніч 2022-го. Далі в лютому почалася повномасштабна війна. А 26 квітня бабуся Ніна отримала важкі поранення під час російського артобстрілу.

Ніна Павлівна сиділа на лавці біля будинку своєї племінниці Алли Шаріфової, коли ворог почав обстрілювати село з артилерії. Два дні лікарі боролися за її життя, втім врятувати пенсіонерку не вдалося. 28 квітня її серце зупинилося.

Ніна Павлівна все життя провела в Одноробівці. До пенсії працювала на птахофабриці. Найбільшим її покликанням була сцена. Пенсіонерка входила до місцевого творчого колективу «Джерело».

«Вона знала напам’ять чимало гумористичних творів. Сама складала вірші, виконувала автентичні українські пісні, любила співати жартівливі пісні під супровід народних інструментів. Останні свої овації отримала в ніч з 31 грудня на перше січня 2022-го року. Тоді був святковий концерт у Будинку культури», – каже керівник колективу Юрій Сафонов

Ніна Ярошенко веселила людей не лише зі сцени. Любила почитати гуморески на автовокзалі райцентру Золочів, куди їздила в справах. Її знали у громаді і любили.

«Ніна Павлівна була чудовою людиною, ввічливою, доброю, талановитою», – розповіла староста Одноробівського старостинського округу Оксана Пуніна «Вона була працьовитою, ретельною. Допомагала місцевим по господарству. Вміла швидко і гарно організувати святкову зустріч», – додає Людмила Григорівна Калайда, подруга Ніни Ярошенко.

У Ніни Павлівни залишились син та племінниця.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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