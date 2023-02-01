Меморіал: вбиті росією. Микола Рибалко, 56 років, Ізюм, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Микола Рибалко

В останній момент життя він обіймав дружину. Микола Рибалко загинув в Ізюмі 9 березня 2022 року. Його, як і ще близько 50 людей, завалило в підвалі будинку на вулиці Першотравневій, 2. Від чергового удару російської армії п’ять поверхів обвалилися – загинули всі, хто ховався там від бомбардувань та ракетних ударів.

У квітні, коли тіла нарешті почали діставати з-під завалів, ідентифікувати змогли не всіх. Сусіди впізнали Миколу та його дружину Олену, зокрема, і за тим, що пара була в обіймах. «Тільки вони могли ось так бути разом, обіймаючись…» Микола та Олена багато років жили разом, а побралися незадовго до початку повномасштабного вторгнення.

Микола все життя працював будівельником у різних бригадах. Знайомі жартували, що його прізвище позначилося на його захопленнях – чоловік був завзятим рибалкою. Добре знав ізюмські ліси й всі «грибні» місця, гуртував сусідів їхати по гриби та ягоди. Вдома сам любив щось приготувати із зібраного в лісі, пригощав друзів екзотичним варенням. Сусіди пригадують: «Тільки Микола міг поїхати за 100 кілометрів по маслюки і привезти повний багажник, та ще й салон – набитий грибами під самий верх».

Миколу Рибалка пригадують неабияким життєлюбом. Йому було 56 років.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/