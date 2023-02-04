Меморіал: вбиті росією. Костянтин Бородавкін, 50 років, Краматорськ, лютий 2023

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Костянтин Бородавкін

1 лютого 2023 року російська армія обстріляла житловий сектор Краматорська. Ракета «Іскандер-К» влучила в багатоквартирний будинок. Там у своєму помешканні загинув Костянтин Бородавкін разом із дружиною Ганною.

Тіло Ганни знайшли того ж дня. Загиблого Костянтина виявили під завалами проти ночі 3 лютого.

«Жахлива ніч. З 10-ї вечора до 6 ранку. У перші хвилини змогли врятувати сім людей із зруйнованої палаючої будівлі, пізніше приїхали ДСНС, військові і з ними вже почали розбір уламків, де був затиснутий завалами Костянтин. Але близько півночі сталося жахливе – обвал. Після цього ми перестали чути голос. До 4 ранку знайшли Костянтина, але, на жаль, вже мертвого, о 6-й його дістали. Жахлива ніч. Ми намагалися зробити все, але… На душі тепер почуття туги та злості через загублене слово, що ми його врятуємо, але не змогли…», – розповів волонтер Богдан Зуяков

Костянтину було 50 років. Він працював механіком на заводі. У вільний час займався спортом.

«У нього були золоті руки. Вів спортивний спосіб життя – байдарки, лижі, параплан. Завжди з усмішкою на обличчі та купою анекдотів у запасі», – розповіла кума загиблого Вікторія.

Костянтин та Ганна разом були близько 30 років. Їх пригадують гарною парою, яка жила у злагоді.

«Наші рідні Аня та Костик Бородавкіни. Не віриться, що вас більше немає у цьому світі. Як важко це прийняти! Ви завжди були разом, пліч-о-пліч, прожили практично 30 років у коханні та злагоді. І, на жаль, загинули в один день. Господь забрав вас до себе разом. Дві світлі, добрі, порядні людини, які були готові протягнути руку допомоги в будь-який момент», – сказала Вікторія

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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