Меморіал: вбиті росією. Ганна Бородавкіна, 47 років, Краматорськ, лютий 2023

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ганна Бородавкіна

1 лютого 2023 року російська армія обстріляла в житловий сектор Краматорська. Ракета «Іскандер-К» влучила в багатоквартирний будинок. Там у своєму помешканні загинула Ганна Бородавкіна. Їй було 47 років. Свій наступний день народження Ганна мала зустріти 21 березня.

Останнім часом Ганна з чоловіком залишалися ночувати в мами, але 1 лютого вирішили бути вдома. Наступного дня жінка планувала їхати на семінар до іншого регіону.

Ганна Бородавкіна була директоркою Краматорської загальноосвітньої школи №24, вчителькою початкових класів та української мови і літератури. Педагогиня щоденно робила неоціненний внесок в освіту Краматорська, сказали в управлінні освіти міста.

У навчальному закладі, де працювала Ганна Валеріївна, її пригадують чуйною, справедливою та турботливою директоркою. «Неможливо дібрати слів, щоб висловити співчуття рідним. Світла пам’ять про Ганну Валеріївну завжди житиме в наших серцях», – написали на сторінці школи.

Колишня вчителька Ганни розповіла, що запам’ятала її старанною ученицею та хорошою людиною: «Анечка, яку я навчала в п’ятій. Золота медалістка, розумниця, світла людина, жінка, мати. Потім я навчала її дітей, успішних, так само розумних, світлих».

«Надійна та відповідальна колега. Талановита та справжня», – додала знайома загиблої Олена Дрига

Обстріл Краматорська 1 лютого забрав життя щонайменше трьох людей, 20 цивільних отримали поранення. Пошкоджено вісім багатоквартирних будинків, з яких один повністю зруйновано.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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