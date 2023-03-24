Меморіал: вбиті росією. Володимир Чередниченко, 27 років, Буча, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Володимир Чередниченко

У березні 2022 року російські військові закатували мешканця міста Буча Київської області Володимира Чередниченка. Чоловік мешкав зі своєю матір’ю Надією та тіткою Наталією у будинку №10 на вулиці Івана Франка.

Після окупації міста російські солдати методично ходили по будинках. 7 березня зайшли до Володимира та Надії Чередниченків. Почали вимагати документи та мобільні телефони для перевірки. В телефоні Володимира окупанти виявили фотографії російської військової колони, знищеної українськими військами на вулиці Вокзальній. Після цього заштовхали чоловіка у свій БТР.

«Російські солдати сказали Надії, що відвезуть її сина в місто для подальшого допиту, повернуть додому через три дні. Коли згодом вона намагалася дізнатися про Володимира, один із росіян сказав, що його відвезли в Білорусь», – розповіли рідні загиблого

Згодом з’ясувалося, що Володимира окупанти взяли в полон, а згодом застрелили.

«29 березня російські війська пішли з Київської області. Наступного дня сусіди знайшли Володимира в сирому садовому підвалі на сусідній вулиці. Вбитий лежав біля підніжжя цегляних сходів. За словами чоловіка, якого тримали в полоні разом з Володимиром, його застрелили через вухо. Окрім нього, на сусідній вулиці Івана Франка було знайдено тіла 12 чоловіків», – розповіли рідні Володимира Чередниченка.

Володимиру Чередниченку було 27 років. Він народився і мешкав у Бучі. Працював електриком.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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