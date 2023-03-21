Меморіал: вбиті росією. Ганна Оліна, 28 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ганна Оліна

Ганна закінчила педагогічний університет в Мелітополі на Запоріжжі. Працювала соціальною педагогинею у Маріупольській школі №50. Ганна цікавилася психологією, творчістю, писала вірші та картини. Любила фотографуватися, була моделлю. Займалася науковою діяльністю.

Ганна Оліна і Павло Прживальський почали стосунки незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У березні 2022, коли тривали запеклі бої за місто, пара переховувалась у підвалі будинку мікрорайону «Мирне». 28 березня внаслідок кількох влучань у дім Павло і Ганна загинули.

«Як кажуть очевидці, в будинок було три прильоти. Після першого вони ще були живі. Другий та третій, на жаль, обірвали життя молодої пари», – розповіли знайомі Ганни та Павла

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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