Меморіал: вбиті росією. Денис Котелевич, 9 років, Зеленодольськ, вересень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ілля Гриценко

9-річний Денис Котелевич загинув у Зеленодольську на Дніпропетровщині. Третього вересня 2022 року він разом із братом-близнюком грався у місцевому сквері, коли російські військові почали обстрілювати місто з «Ураганів». Уламок касетного боєприпаса поцілив у Дениса, хлопчика не змогли врятувати.

«Два осколки потрапили: один у праве стегно, другий – в поясницю», – розповіла мама хлопчика Анастасія Колчина. «Плакали за Денисом усім містом. Я бачила, як ці хлопчики-близнюки зростали. Вони завжди були разом, а тепер залишився лише один… Співчуття рідним, серце крається», – сказала Марія, мешканка Зеленодольська.

Денис Котелевич був школярем, ходив до четвертого класу. Любив весело проводити час, гратись разом зі своїм братом.

«Мій хлопчик… Життєрадісний, доброзичливий, чуйний. Він, наче світлячок. Дуже любив жити, гратися. Вони з братом пліч-о-пліч весь час були. Ніколи не залишали одне одного. Це мій сенс життя», – сказала Анастасія Колчина.

У Дениса Котелевича залишилися брат-близнюк, тато, мама і бабуся.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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