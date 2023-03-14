Меморіал: вбиті росією. Ілля Фурник, 23 роки, Запоріжжя, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ілля Фурник

23-річний Ілля Фурник загинув 2 березня 2023 року внаслідок ракетного удару Росії по житловому будинку в Запоріжжі. Поряд загинули також його дружина Каміла та їхня восьмимісячна донечка Емілія. Квартира, де мешкало подружжя з дитиною, була розташована на другому поверсі в третьому під’їзді будинку на вулиці Незалежної України, 67. Тіла родини знайшли під завалами через дві доби. Вони були поряд, на одному ліжку.

Ілля Фурник – родом зі села Жереб’янка Василівського району. Навчався в авіаційному коледжі. Там познайомився з Камілою. Згодом Ілля і Каміла влаштувались на підприємство «Мотор Січ», працювали у різних цехах. Колеги пригадують Іллю дуже активною людиною, яка завжди була готова прийти на допомогу.

Довгий час подружжя Фурників мешкало у рідному селі Каміли – Вербовому Пологівського району. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пара перебралася в Запоріжжя. Їхні рідні села потрапили в окупацію. Коли Запоріжжя почали сильно обстрілювати, Фурники переїхали на Закарпаття. П’ять місяців мешкали там і лише за тиждень до трагедії Ілля, Каміла і донечка повернулися до оселі в Запоріжжі.

В Іллі Фурника залишилися батьки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

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