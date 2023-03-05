Меморіал: вбиті росією. Аріна Кравченко, 3 роки, Ізюм, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Аріна Кравченко

Трирічна Аріна Кравченко стала наймолодшою жертвою російських обстрілів будинку на вулиці Першотравневій, 2 в Ізюмі. 9 березня 2022 року загинула також майже вся її родина: мама і тато, двоє старших братів 14 і 10 років, бабуся і 96-річна прабабуся. Дивом тоді вижив лише дідусь.

Аріна з рідними ховалася в окремому укритті будинку, де жили її дідусь та бабуся. Дідусь Михайло, який працював електриком, обладнав для сім’ї укриття в щитовій. Навіть поставив там телевізор, щоб хоч якось відволікати дітей від звуків вибухів. Під час обстрілів 9 березня він вийшов зі щитової на прохання онуки.

«Арінка попросила у мене чаю. Я тільки вийшов і одразу все посипалося…», – пригадав Михайло Яцентюк

Прохання дівчинки врятувало йому життя. Дідуся привалило, але йому вдалося вибратися з-під завалів.

«Наша маленька принцеса» – так називали Аріну батьки. Після двох синів у родині неабияк мріяли про донечку.

«Тато і мама Арінку дуже любили. Мама завжди вдягала її в сукеночки, бантики заплітала. Вона була як справжня принцеса», – розповіла родичка Марина

Із двох років Аріну віддали в дитсадок, де працювала її мама. Сусіди бабусі й дідуся з Першотравневої пригадують дівчинку красивою та усміхненою, вона тішила всіх навколо.

Маленьку Аріну поховали у спільній могилі разом із братами та батьками. Упізнавав тіла всієї родини дідусь Михайло Яцентюк. У дівчинки, крім нього, залишилися бабуся зі сторони тата, тітка і дядько з різних сторін родини.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/

Встановити додаток