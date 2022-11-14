Меморіал: вбиті росією. Захисник Ілля Гриценко, 24 роки, Харківщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ілля Гриценко

24-річний лейтенант Ілля Гриценко загинув 19 березня 2022 року під час ворожого обстрілу на Харківщині.

Ілля був родом з Черкаської області. Навчався у Черкаській загальноосвітній школі № 8. Обрав для себе військову кар’єру, тому вступив до Військового інституту танкових військ імені Верховної Ради України НТУ «ХПІ». Вивчився на танкіста.

З 2016 року Ілля брав участь в АТО. Був у боях під Волновахою на Донеччині та біля Лисичанська на Луганщині. Молодий офіцер лише починав свою службу. Був нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції».

Під час повномасштабної війни у складі одного з танкових підрозділів Збройних сил України Ілля разом із побратимами обороняв Харківську область.

«Служили разом у танкових військах. Ілля був добрим та чуйним другом і братом. Ніколи не відмовляв у допомозі, завжди був поруч у важку хвилину та стояв до кінця», – розповів побратим.

Посмертно лейтенант Гриценко нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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