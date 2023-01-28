Меморіал: вбиті росією. Тетяна Гаврилюк, 33 роки, Дніпро, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Тетяна Гаврилюк

33-річна Тетяна Гаврилюк загинула 14 січня 2023 року – в будинок на Набережній Перемоги, де вона жила, влучила російська ракета. Разом із Тетяною у власній квартирі загинув і її чоловік Олександр. Без батьків залишилася чотирирічна донечка Лія. Цей ворожий удар зруйнував два під’їзди дев’ятиповерхівки і забрав життя 46 людей.

Тетяна народилася та жила в Дніпрі. Обожнювала дитячі іграшки, тож свій професійний шлях розвивала в крамниці для малечі. Працювала продавчинею-консультанткою.

«Таня в душі була веселою маленькою дівчинкою. Але водночас вона – дуже сильна, вольова та незалежна. Могла й шафу сама зібрати, і пралку підключити. Чоловік її обожнював, просто боготворив та здійснював усі її мрії. Олександр працював онлайн, був кібертренером», – згадує подруга Вікторія Седоусова

Друзі розповідають: кохання між Тетяною та Олександром виникло з першого погляду. Менш як за рік від знайомства вони побралися. Дуже чекали народження своєї донечки. Лія, кажуть друзі, дуже схожа на тата. Батьки приділяли її розвитку багато уваги.

14 січня Тетяна з Олександром залишили Лію з бабусею, а самі були вдома, на Набережній Перемоги, 118. Життя пари забрала російська ракета.

Ідентифікувати тіло Тетяни змогли за кілька днів після трагедії. Її впізнали за татуюванням на зап’ясті.

У Тетяни Гаврилюк залишилися маленька донька та літня мама.

«Таніна мама – старенька жінка. За неї дочка все робила: і за квартиру платила, і в магазин ходила. Не знаю, як вона тепер сама буде», – сказала Вікторія Седоусова

Допомогти родині:

5168 7451 2887 2683 Рубцова Лідія, мама Тетяни.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/