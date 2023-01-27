Меморіал: вбиті росією. Іван Іванов, 15 років, Київщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Іван Іванов

15-річного Івана Іванова російські військові вбили вранці 4 березня 2022 року біля села Мироцьке на Київщині. Юнак з родиною намагався покинути захоплене окупантами сусіднє село Блиставиця. Автівку, в якій евакуйовувався хлопець, обстріляли.

Сусідка родини Тамара пригадує, як разом із матір’ю хлопця Іриною намагалися забрати тіло Івана.

«Ми підійшли до авто, Ірочка впала на коліна біля сина, але він був вже мертвий. Іра смикнула з-під колеса рюкзачок Вані, його підручники за 9-й клас були розкидані. Вона схопила ці книжки, його кросівок, почала збирати. «Я кажу: Ірочка навіщо ти це береш?» А вона у стані шоку кричить: «Це ж Ванічки, мені потрібно їх зібрати», – сказала Тамара.

Тамара розповіла, що Іван виріс на її очах, був добрим хлопцем. Дуже любив молодшу сестричку й майже не розлучався з нею.

Тіло Івана з розбитої машини відвезли на тачці й закопали у дворі. Після ексгумації 15-річного хлопця поховали на Бучанському цвинтарі.

У загиблого Івана Іванова залишилися батьки та сестра

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/