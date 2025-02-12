Меморіал: вбиті росією. Олена Скляр, Полтава, лютий

Вбиті росією. Олена Скляр була медсестрою. Її дістали з-під уламків зруйнованого ракетою будинку ще живою. Але, на жаль, лікарям не вдалося врятувати жінку.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі пам’яті “Меморіал” агенції “Або”.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олена Скляр

Життя Олени Скляр відібрав російський удар по місту Полтава 1 лютого 2025 року. Вона померла внаслідок поранень у лікарні.

Олена народилася в Полтаві. Здобула фах у Полтавському базовому медичному коледжі на фельдшерському факультеті. Працювала у геріатричному пансіонаті. Опісля – у поліклініці на заводі, на станції переливання крові, у пологовому будинку. Останні три роки – медсестрою у шкірно-венерологічному диспансері.

«Досвідчена медична сестра, чудова людина та прекрасна жінка Олена Петрівна. Вона віддала роки свого життя допомозі пацієнтам, була опорою для лікарів і прикладом людяності і доброти для всіх, хто мав честь працювати з нею. Її щира усмішка, добре серце і професіоналізм назавжди залишаться в наших спогадах», – написали колеги з Полтавського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Я їй дзвонила, постійно дзвонила, виклик йшов, але вона не брала трубки. Я потім одразу туди полетіла.Те, що я побачила з її квартири, звісно, в мене був шок. А потім я почала її тут розшукувати, всім дзвонити. Сказали, що її забрали в лікарню. Забрали в лікарню в найтяжчому стані , — розповіла подруга Валентина Лашевич Коли я підійшов додому, ми знайшли тіло сусідки, я так розумію, з четвертого поверху. Я думав, що це вона, а потім подзвонила мені сестра, сказала, що мати в реанімації, її відвезли ще раніше, — прокоментував син Віктор Скляр Мені здається, там навіть шансів не було, тому що те, що я побачив, коли зайшов після операції одразу, це було важко навіть назвати, не знаю, — додав Віктор Скляр

В Олени залишився син, мама, сестра, брат, друзі і колеги.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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