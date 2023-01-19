Меморіал: вбиті росією. Анастасія Ігнатенко, Дніпро, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анастасія Ігнатенко

Анастасія Ігнатенко загинула внаслідок удару російської ракети по житловій багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня 2023 року. Загинув також чоловік Анастасії Дмитро та їхній маленький син Макар. У будинок на Набережній Перемоги в Дніпрі сім’я переїхала нещодавно, винайняли квартиру на сьомому поверсі всього за тиждень до трагедії.

Анастасія Ігнатенко родом із Токмака на Запоріжжі. Жила в Дніпрі. Була успішною спортсменкою. Вона – майстер спорту України зі стрибків на акробатичній доріжці, неодноразова чемпіонка Запорізької області, призерка чемпіонатів України. Відома також як тренерка та суддя національної категорії зі спортивної акробатики.

Анастасія працювала тренеркою в дніпровському клубі «Віват». Серед її вихованців – неодноразові чемпіони та призери обласних змагань, фіналісти Всеукраїнських змагань, кандидати в майстри спорту.

«Вісім років Настя була частиною нашого клубу, дбайливою тренеркою, уважною педагогинею та суддею Національної категорії, яку поважали та любили не лише у Дніпрі, а й у всій Україні», – сказав колега Анастасії Дмитро Гак.

Дмитро познайомився з Анастасією, коли вона навчалася в Дніпровському інституті фізкультури.

«На другому курсі прийшла працювати до мене тренеркою. Дбайлива, уважна, дисциплінована, цілеспрямована. Дуже відповідальна. Як тренерка, володіла знаннями та методикою підготовки дітей молодшого та середнього віку. Як суддя Національної категорії, зарекомендувала себе в Україні справедливою та уважною фахівчинею. З нею було приємно працювати. Анастасія завжди прагнула розвитку та розуміння суті речей. Викликала почуття спокою завдяки тому, що була дуже надійною людиною», – додав Дмитро Гак.

Реквізити карток батьків Анастасії:

5168 7422 4247 8190 Ольга Ігнатенко

5168 7554 5214 3254 Олексій Ігнатенко

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/