Меморіал: вбиті росією. Ольга Усова, Дніпро, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ольга Усова

14 січня 2023 року російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Ракета зруйнувала цілий під’їзд житлового будинку. Під завалами загинули щонайменше 36 людей. Більшість із них у вихідний перебували в своїх квартирах. А дехто просто був поруч, на вулиці. Так загинула лікарка з Дніпра Ольга Усова. Разом із нею загинула подруга Ірина Саламатенко. Жінки проходили повз будинок, коли у нього влучила російська ракета.

«Іра й Оля були найкращими подружками і залишаться вже назавжди. Це важко усвідомити. Після трагедії треба єднатися і максимально думати про родини, які залишились без своїх найкращих у світі матусь. Дівчата будуть з нами назавжди такими, якими ми їх запам’ятали. Вся стоматологічна спільнота України запам’ятає справжніх лікарів, в яких кляті росіяни забрали життя тільки за те, що вони були українками», – сказав колега загиблих Артем Похіл.

Ольга Усова народилася в Донецьку. Здобувши вищу освіту, працювала стоматологинею.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ольга Усова у Дніпрі надавала стоматологічні послуги українським військовим.

«Не можу в це повірити… Біль і сльози. Дніпро. Волонтерка, високопрофесійна стоматологиня Ольга Усова, яка була моєю лікаркою після нашої ротації, – вже на небі…», – розповів друг Ольги Андрій Біляк.

За його словами, Ольга допомагала ЗСУ та усім, хто звертався до неї по допомогу.

«Оля дуже добра жінка, розумна, щира, яка так багато допомагала ЗСУ та всім, кому тільки могла. І загинула від російської ракети… Оля залишила по собі світлу пам’ять…», – сказав друг загиблої.

В Ольги Усової залишилися чоловік та син.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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