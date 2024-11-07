Меморіал: вбиті росією. Сергій Головченко, 39 років, Чернігівщина, жовтень

Вбиті росією. Сергій Головченко разом із напарником розвозили по селах газ для заправлення балонів. Російські військові обстріляли прикордонне село Гірськ. Чоловіки згоріли біля машини. Загинула також 6-річна дівчинка.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі пам’яті “Меморіал” агенції “Або”.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Сергій Головченко

Сергієві Головченку було 39 років. 3 жовтня 2024-го він із напарником Валерієм Вербицьким розвозили по селах Чернігівщини газ для заправлення балонів.

Заїхали і в прикордонний Гірськ. Об 11.20 російські військові обстріляли це село зі ствольної артилерії. Чоловіки згоріли біля машини. Тоді загинула також 6-річна Милана Черняк, яка жила неподалік.

Сергія Головченка поховали на кладовищі у місті Мена, де він народився і жив.

Після школи Сергій навчався на тракториста. За життя змінив кілька робіт: працював на шляхобудівному підприємстві, у сільському господарстві, був вартовим у виправній колонії.

З літа 2022 року влаштувався експедитором у компанію, яка продавала газ для заправлення балонів.

«Сергій багато часу присвячував роботі. Вони по всій області їздили. Повернеться з відрядження, – і на городи працювати, землю трактором обробляв мамі, собі. Мав дружину і сина, але розлучився. Потім жив у цивільному шлюбі. Він був дуже доброю людиною. Нам усім його не вистачає», – розповіла Тетяна, сестра Сергія

Вона бачила брата за кілька днів до загибелі. Він розповідав, що страшно їздити на прикордоння, що одного разу їх не пустили у село в Новгород-Сіверському районі, бо там літали дрони…

У Сергія Головченка залишилися син, цивільна дружина, мама і дві сестри.

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