Меморіал: вбиті росією. Еліна Федоренко, 6 років, Авдіївка, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Еліна Федоренко

11 січня 2023 року в прифронтовій Авдіївці на Донеччині померла шестирічна Еліна Федоренко. Вночі дівчинці стало погано. За попередніми даними, причиною смерті маленької Елі був серцевий напад. Тієї ночі російські військові вісім разів били по Авдіївці з артилерії і «Градів».

«Увечері в неї почали терпнути руки і ноги… Вночі вона померла…», – розповів голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш

Волонтер Влад Маховський розповів, що через російські обстріли Еліна разом з бабусею та дідусем жила у підвалі. За даними Авдіївської ВЦА, її батько, Станіслав, помер, а мама була за кордоном.

Владислав Маховський познайомився з Елею, коли привозив допомогу в місто.

«Їй було шість років… Перший раз я її побачив у підвалі, де вона була зі своїми бабусею та дідусем, її слова, там у підвалі, були: «Мені страшно», – розповів Влад

Волонтер запропонував дідусю й бабусі разом з онукою виїхати з міста, евакуюватися у більш безпечні регіони. Однак ті відмовилися. Попри постійні обстріли Авдіївки дівчинка з родичами залишалася там. Тим часом більшість населення покинули місто. Станом на початок 2023 року в Авдіївці залишалося 2,5 тисячі жителів.

У вересні 2022 року, коли Влад знову приїхав в Авдіївку, саме був день народження Елі. Волонтер привіз дівчинці торт та подарунок. Однак дідусь і бабуся Еліни, каже волонтер, відмовили йому в зустрічах з нею.

«Біль, жахливий біль, дитина, яку бачив кілька разів, але яка запала в душу, це малюк з великими і довірливими очима…», – сказав Влад

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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