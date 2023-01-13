Меморіал: вбиті росією. Дар’я Горбенко, 22 роки, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі. У кожного з них своя історія. Передчасно обірвана росією.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Дар’я Горбенко

2 березня 2022 року російські військові здійснили авіаналіт на будинки, що на вулиці Грецькій у Маріуполі. В одному з них перебувала сім’я Горбенків – мама Вікторія та її доньки Яна і Дар’я. Усі вони загинули.

«Від будинку нічого не залишилося. Пізніше сусіди збирали шматки тіл на своїх городах і дахах», – розповіла знайома загиблих Зоя Рудова.

Дар’ї Горбенко було 22 роки. Освіту здобула в Маріупольському державному університеті на факультеті дошкільної освіти. Працювала вихователькою в дитячому садку №11 «Журавлик».

«Її матір була нашою вихователькою в садку, і Дар’я теж працювала вихователькою. Який жах, вона була такою життєрадісною. Ми її за два тижні до початку війни бачили на пірсі, поспілкувалися. Дар’я мала плани на майбутнє…» – розповіла знайома загиблої Юлія Пасецька.

Дар’я Горбенко мала активну громадянську позицію. Зокрема, з 14 по 28 лютого 2022 року планувала брати участь у громадському обговоренні Державного інвестиційного проекту зі створення Музею науки в Маріуполі.

«Ми так надіялися що вона жива. Дуже боляче. Назавжди буде в наших серцях і думках», – сказала знайома Дар’ї, Наталія Бушма.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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