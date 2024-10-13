Меморіал: вбиті росією. Захисниця Дарина Степаненко, 33 роки, Донеччина, травень

Вбиті росією: Дарина Степаненко була мешканкою Харківщини. Працювала на залізниці. У травні 2023 року добровільно звернулася до військкомату, а через рік загинула під Тернами на Донеччині. У Захисниці залишилися донька та мама.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі пам’яті “Меморіал” агенції “Або”.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Дарина Степаненко

Військовослужбовиця Дарина Степаненко, позивний Мара, полягла 24 травня 2024 року поблизу села Терни Донецької області, виконуючи бойове завдання. Захисниці було 33.

Дарина народилася у Лозівській громаді, що на Харківщині. Спершу закінчила Краснопавлівський навчально-виховний комплекс, а потім здобула освіту провідниці пасажирського вагона в ліцеї залізничного транспорту. У 2009-му почала працювати у Харківській вагонній дільниці філії «Пасажирська компанія».

У травні 2023-го жінка добровільно звернулася до військкомату. Успішно пройшла відбір кандидатів для вступу на службу. Обрала шлях стрільчині у бойовому підрозділі. Мотивацію до служби пояснила тим, що готова захищати майбутнє своєї доньки, яку виховувала сама. Служила Дарина старшою операторкою відділення 1 протитанкового взводу 44-го окремого стрілецького батальйону.

Колеги пригадують, що вона дуже легко влилася в новий колектив, бо вміла спілкуватися просто, щиро, по-дружньому.

«Дарина сумлінно ставилася до роботи. Була чесна, активна, відкрита. Дарину всі знали як бойову, непосидючу, вона перебувала в постійному русі, завжди боролась за справедливість», – розповіли про загиблу колеги-залізничники

У захисниці залишилися донька та мама.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/