Меморіал: вбиті росією. Захисниця Дарина Степаненко, 33 роки, Донеччина, травень

Вбиті росією: Дарина Степаненко була мешканкою Харківщини. Працювала на залізниці. У травні 2023 року добровільно звернулася до військкомату, а через рік загинула під Тернами на Донеччині. У Захисниці залишилися донька та мама.
Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі пам’яті “Меморіал” агенції “Або”.
Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.
Вони – не цифри в статистиці.
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Вбиті росією: Дарина Степаненко
Військовослужбовиця Дарина Степаненко, позивний Мара, полягла 24 травня 2024 року поблизу села Терни Донецької області, виконуючи бойове завдання. Захисниці було 33.
Дарина народилася у Лозівській громаді, що на Харківщині. Спершу закінчила Краснопавлівський навчально-виховний комплекс, а потім здобула освіту провідниці пасажирського вагона в ліцеї залізничного транспорту. У 2009-му почала працювати у Харківській вагонній дільниці філії «Пасажирська компанія».
У травні 2023-го жінка добровільно звернулася до військкомату. Успішно пройшла відбір кандидатів для вступу на службу. Обрала шлях стрільчині у бойовому підрозділі. Мотивацію до служби пояснила тим, що готова захищати майбутнє своєї доньки, яку виховувала сама. Служила Дарина старшою операторкою відділення 1 протитанкового взводу 44-го окремого стрілецького батальйону.
Колеги пригадують, що вона дуже легко влилася в новий колектив, бо вміла спілкуватися просто, щиро, по-дружньому.
«Дарина сумлінно ставилася до роботи. Була чесна, активна, відкрита. Дарину всі знали як бойову, непосидючу, вона перебувала в постійному русі, завжди боролась за справедливість», – розповіли про загиблу колеги-залізничники
У захисниці залишилися донька та мама.
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